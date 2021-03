Bei Nicolas Sarkozy und der Justiz seines Landes handelt es sich um einen verbissenen Zweikampf, der mittlerweile in die neunte Jahresrunde geht. In rund einem Dutzend Affären, in die der Ex-Präsident angeblich verwickelt ist, wurden seit dem Ende seiner Amtszeit 2012 Ermittlungsverfahren eingelei...