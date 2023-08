Beschäftigte in Deutschland haben ein großes Interesse, in die „grüne“ Wirtschaft zu wechseln. Rund 40 Prozent der Angestellten in nicht-grünen Sektoren zeigten sich motiviert, künftig in Bereichen wie Erneuerbaren Energien, Renaturierung oder Umweltschutz zu arbeiten. Das zeigen erste Erge...