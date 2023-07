Homeoffice am Badestrand – und die Kinder immer in Reichweite? So idyllisch ist echtes Familienleben selten, aber in den Sommerferien ein paar Tage von zu Hause aus arbeiten – oder am Urlaubsort –, ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss der Arbeitgeber mitspielen. © Foto: Jussi Nukari/dpa