Die, die das Mail aufreißen: In Pythons wurden auch schon Menschen gefunden. Allerdings nicht in Florida, sondern in Asien, wo acht Meter lange Verwandte des Tigerpythons leben. Immerhin ist der Tigerpython (hier ein Exemplar in einer Tierklinik in Leipzig) nicht giftig. © Foto: Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa