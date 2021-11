Großbritannien verzichtet auf jegliche Corona-Maßnahmen, selbst auf die Maskenpflicht. Anfang September fanden in den USA bei einer Inzidenz von 350 Konzerte und Football-Spiele mit über 100 000 Zuschauern auf engstem Raum statt, ohne 2G und Masken – in Deutschland undenkbar. Warum ist das so...