Viele europäische Länder, darunter Spanien und Frankreich, haben bereits eine Ausgangssperre verordnet. Bislang gibt es in Deutschland nur eine Stadt, die eine Sperre ausgerufen hat. Mitterteich in Bayern ist einer der Corona-Hotspots in Deutschland.

Laut bayerischem Gesundheitsministerium sollen die Betroffenen das Haus oder die Wohnung unter anderem nur für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Arbeiten oder zum Einkaufen verlassen. Ziel der Maßnahme sei es, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern und die Fortsetzung von Infektionsketten zu unterbrechen.

Was bedeutet eine Ausgangssperre?

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen regelt unter anderem auch Schutzmaßnahmen, unter welche auch die Ausgangssperre fällt. Das zuständige Landratsamt von Mitterteich stützt sich mit seiner Entscheidung auf den Paragrafen 28 im Infektionsschutzgesetz. Der Paragraph sieht vor, dass zuständige Behörden Personen verpflichten können, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten.

Konkret bedeutet eine Ausgangssperre: Menschen dürfen ihre Wohnungen oder Häuser nicht mehr „ohne triftigen Grund“ verlassen.

Erlaubt sind unter anderem noch:

Hin- und Rückweg zur Arbeitsstätte mit Bescheinigung des Arbeitgebers

Einkäufe

Apotheken- und Arztbesuche

Tanken

Bargeldabheben

Lieferverkehr

Hilfeleistungen für Bedürftige

Versorgung von Haustieren.

Angela Merkel zur Ausgangssperre

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwochabend noch drastischere Maßnahmen gegen die Virusausbreitung nicht ausgeschlossen. „Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist“, sagte sie in der ersten außerplanmäßigen Fernsehansprache in ihrer fast 15-jährigen Amtszeit. Sie appellierte darin an die Deutschen, ihren Beitrag für die Eindämmung des Coronavirus zu leisten und Sozialkontakte zu meiden. Abstand sei jetzt Ausdruck von Fürsorge, sagte Merkel.

