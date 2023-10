Aus dem Eingang des Arbeitsministeriums huschen an diesem lauen Herbstabend Beamte, sie winken sich zum Abschied zu. Hubertus Heil (SPD) indes hat noch keinen Feierabend. Der Arbeits- und Sozialminister empfängt zum Gespräch an einem langen Tisch in einem Besprechungsraum im zweiten Stock, bevor e...