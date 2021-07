Kaputte Straßen, verschlammte Schienenwege, bröckelige Brücken: In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und nun auch in Sachsen und Bayern wurde die Infrastruktur teilweise völlig zerstört. Doch gerade für die Versorgung der Bevölkerung sind funktionierende Straßen ...