Der Theologe Hans Küng ist tot. Der Schweizer Theologe starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Tübingen. Das erfuhr die „Südwest Presse“ aus dem privaten Umfeld Küngs. Der von 1960 bis 1996 in Tübingen Lehrende hat die katholische Kirche mit seinen aufrüttelnden Bücher maßgeblich mit...