Shampoo und Waschmittel ohne chemische Zusatzstoffe, biologisch einwandfrei produzierter Honig und ökologisch hergestellte Handcreme: Was an diesem Tag in geschmückten Körben auf den Präsentationstischen des Netzwerkes der indigenen Unternehmerinnen und Unternehmer (REI) in Chimaltenango knapp z...