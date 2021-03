Angela Merkel empfängt an diesem Dienstag Vertreter der Automobilbranche zum Gipfel im Kanzleramt. Es geht um Elektromobilität, synthetische Kraftstoffe und autonomes Fahren. Der Grünen-Verkehrsexperte Cem Özdemir fordert ein klares Bekenntnis der Politik zur Elektromobilität.

Was erwarten Sie vom Autogipfel?

Cem Özdemir: Nicht viel. Die Bundesregierung feiert sich gerade dafür, dass die Klimaziele für 2020 erreicht worden sind. Zur Ehrlichkeit gehört aber, dass wir diese Ziele im Verkehrssektor einzig und allein wegen der Corona-Beschränkungen erreicht haben. Corona ist keine Blaupause für den Klimaschutz. Wir können die Erreichung unserer CO 2 -Ziele doch nicht ernsthaft von einer Pandemie abhängig machen. Es braucht strukturelle Änderungen. Wir brauchen die Verkehrswende und beim Auto die Festlegung auf emissionsfreie Antriebe. Da wünsche ich mir eine klare Ansage, aber mit Blick auf die aktuelle Bundesregierung bin ich pessimistisch.

Warum?

Die Regierung reiht unkoordiniert Autogipfel an Autogipfel – und es passiert einfach nichts. Mit Gipfelketten hinter verschlossenen Türen lässt sich die wichtige Transformation unserer Automobilwirtschaft nicht meistern. Was wir bräuchten, wäre ein echter Strategiedialog mit der Industrie, dem Verbraucherschutz, den Umweltverbänden und der Wissenschaft, wie das Winfried Kretschmann im Ländle vormacht.

Die Grünen wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen. Die Bürger sehen solche Autos ­skeptisch. Wie wollen Sie sie ­überzeugen?

Mich wundert das nicht angesichts dessen, wie manche in der Politik reden. In der Union spricht man lieber von Reichweitenangst statt von den Chancen der E-Mobilität. Und die FDP tut so, als ob synthetische Kraftstoffe kurz vor der Anwendung stehen und man könne deshalb eigentlich alles beim Alten belassen. Synthetische Kraftstoffe stehen aber gerade gar nicht zur Verfügung, stattdessen haben wir sie nur in Reagenzglasmengen. Und selbst wenn wir sie irgendwann bekommen, sind sie so wertvoll, dass wir sie dort einsetzen müssen, wo wir Strom nicht direkt einsetzen können.

Wie teuer wird das?

Der Preis liegt zurzeit bei 4,50 Euro pro Liter vor Steuern. Das kann sich Herr Lindner für seinen alten Porsche leisten, aber sonst niemand. Wir wollen eine Verkehrswende, wir wollen auch weniger Autos in den Städten, aber das wollen wir durch klimafreundliche Alternativen erreichen. Nicht als Ausschluss über den Geldbeutel, wenn nur noch Reiche synthetische Kraftstoffe tanken können. Mit der Elektromobilität haben wir eine Technologie, die marktreif und bezahlbar ist. Die müssen wir jetzt vorantreiben, in dem wir die Ladeinfrastruktur ausbauen und die Reichweiten weiter verbessern.

Wie treibt man den Wandel?

Das Wichtigste ist eine klare Ansage. Beim Auto ist es der elektrische Antrieb. Ende des Jahrzehnts werden hochautomatisierte Level-4-Autos auf den deutschen Straßen fahren. Das passt ideal zum Elektromotor. Mein Wunsch ist daher, dass der nächste Verkehrsminister oder die nächste Verkehrsministerin Klarheit herstellt, damit man sich um die wirklich wichtigen Themen kümmert. Nämlich: Wie sorgen wir dafür, dass Digitalisierung, Automatisierung und Klimaschutz Geschäftsfelder werden, mit denen unsere Automobilindustrie kräftig Geld verdient? Wie nutzen wir autonome Autos im Sinne von Klimaschutz, Verkehrssicherheit und Lebensqualität?

Stichwort autonomes Fahren – ein Knackpunkt ist der Datenschutz . . .

Der Kraftstoff der Zukunft sind Daten. Wir müssen darüber debattieren, wem die Daten gehören, die das Auto sammelt? Wo sind sie sicher? Wie schaffen wir es, dass Start-ups anonymisiert Zugriff auf Daten haben und neue Geschäftsfelder entwickeln können? Eines ist klar: Die Chinesen dürfen nicht die Standards setzen, denen wir dann hinterherfahren.

Sind Sie für einen Datentreuhänder?

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Daten bei einem vertrauenswürdigen Dritten sind. Der kann diese dann anonymisiert speichern. Die Automobilindustrie hätte die Daten gerne bei sich, weil das ein wichtiges Geschäftsmodell ist. Das Entscheidende ist aber, dass die Daten bei uns bleiben, in Deutschland und Europa. Der oder die Nächste an der Spitze des Ministeriums muss eine Debatte darüber organisieren.

Wären Sie gerne Verkehrsminister?

Wir verteilen keine Ämter vor der Wahl. Dafür müssen wir erst einmal gewinnen. Aber natürlich hat uns die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit dem fulminanten Wahlsieg von Winfried Kretschmann Rückenwind verliehen. Es wäre klasse, wenn die erfolgreiche Verkehrspolitik in Baden-Württemberg nicht mehr aus Berlin gebremst werden würde und wir eine Verkehrspolitik aus einem Guss machen könnten. Die CSU hatte ihre Chance. Sie hat das Ministerium unter Ramsauer, Dobrindt und Scheuer behandelt wie ein Strafbataillon. Es wird Zeit, dass es unter anderen Kriterien besetzt wird.

Welchen?

Das Verkehrsministerium ist das wichtigste Infrastrukturministerium mit einem riesigen Etat für Investitionen. Mit Geld werden die Aufgaben aber allein nicht zu lösen sein, denn das Geld wird nach Corona nicht mehr so locker sitzen. Deshalb muss man Entscheidungen treffen. Wenn man Emissionen kostengünstig und gewinnbringend senken möchte, muss man zum Beispiel damit anfangen, die Dieselsubventionen in Höhe von acht Milliarden Euro pro Jahr schrittweise abzubauen.