Razzia auch in Berlin: Ein Polizist stellt bei einer Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg eine Tasche in ein Fahrzeug. Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu Mitgliedern der Letzten Generation 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. © Foto: Christoph Soeder / dpa