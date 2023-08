Den Weg der Patienten stärker zu steuern, könnte auch ohne Praxis- oder Notfallgebühren gelingen. In Deutschland setzt sich aktuell nämlich jeder Patient nach eigenem Gusto in den Warteraum eines x-beliebigen Facharztes. In anderen Ländern ist das undenkbar. Ob in den Niederlanden, Dänemark od...