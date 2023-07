In Brand geraten: Offenbar durch eine defekte E-Auto-Batterie ist der Frachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee vor der niederländischen Küste in Brand geraten. Sänke er, wäre das Wattenmeer bedroht, das als UN-Weltnaturerbe eingestuft ist. © Foto: Jan Spoelstra / ANP / dpa