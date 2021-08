Wiederholt sich im Kleinen, was bereits im Großen in Afghanistan schiefgelaufen ist? Die Amerikaner wollen am 31. August vom Flughafen Kabul abziehen. Dabei wird es schon jetzt immer schwieriger, aus den Tausenden Wartenden diejenigen herauszufiltern, die schutzberechtigt sind und den Flug in die F...