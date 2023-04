Der Andrang in Peking ist immens. Allein in der vergangenen Woche waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gast. Am Mittwoch kam Brasiliens Staatschef Lula da Silva, am Donnerstag trifft Außenministerin Annalena Baerbock ein. Auf die Grüne...