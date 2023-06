Die Grünen-Spitze ist mit einem blauen Auge davongekommen. So lässt sich der kleine Parteitag in Hessen wohl am besten zusammenfassen. Mit einem Kompromiss in der hitzig geführten Debatte zur humanen Flüchtlingspolitik sind die Parteimitglieder auseinandergegangen. Damit haben sich die Grünen ...