Hubertus Heil (M, SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales spricht in einer Bäckerei mit Mitarbeitern. Für Arbeitnehmer in Deutschland soll vom 1. Oktober an ein Mindestlohn von 12 Euro je Stunde gelten. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. © Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa