Wieder am Netz: das Kohlekraftwerk Mehrum in Niedersachsen. Seit dem 14. Juli erlaubt eine Verordnung, dass Steinkohlekraftwerke aus der sogenannten Netzreserve wieder in Betrieb gehen können, um Erdgas einzusparen. Werden die Entlastungspakete zur Klimaschutz-Bremse? © Foto: Julian Stratenschulte/dpa