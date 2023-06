Wenige Branchen stehen so unter Druck wie die Chemieindustrie. Für ihre Klimaziele benötigt sie fast so viel Ökostrom, wie ganz Deutschland heute verbraucht. Gleichzeitig machen Bayer, BASF und Co. die hohen Energiepreise schwer zu schaffen. Im Interview pocht der Hauptgeschäftsführer des Verba...