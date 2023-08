Die EU-Kommission hat dem Bund erlaubt, 350 Millionen Euro an Fördergeld in fast 1000 Schnellladepunkte für Elektroautos an Autobahnen zu stecken. Und das ist auch gut so. Denn wenn Menschen von der Elektromobilität überzeugt werden sollen, müssen auch längere Strecken zu bewältigen sein. Wer...