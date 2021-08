Die Alarmleuchte blinkt auf, der Akku ist fast leer und weit und breit keine Ladesäule zu sehen. So ergeht es einigen Fahrern von E-Autos, wenn sie Strecken über viele Hundert Kilometer zurücklegen müssen. Das E-Auto boomt, doch die Elektromobilität hat ein Problem: die Reichweite. Die Bundesregierung hat Förderprogramme für Ladepunkte auferlegt und will mehr Tempo in den Aufbau der Infrastruktur bringen. Doch eine aktuelle Aufstellung zei...