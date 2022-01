Keine Preissprünge mehr und Hürden für Vertragskündigungen – die Bundesregierung will Strom- und Gaskunden in Zukunft besser schützen. „Es gibt Handlungsbedarf“, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Oliver Krischer (Grüne) am Montag und kündigte eine Gesetzesverschärfung an. Hintergrund s...