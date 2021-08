Die Weltgesundheitsorganisation WHO erhält für ihre Kritik an geplanten Drittimpfungen in den Industrieländern Unterstützung aus Deutschland. Dass hierzulande Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus vorbereitet würden, sei „nicht fair“ gegenüber den Menschen in ärmeren Ländern, sagte die Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission, Gisela Schneider, dieser Zeitung. In Afrika betrage die Impfquote gerade einmal 1,56...