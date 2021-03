„Warum sollen 400 Passagiere in einem Flugzeug nach Mallorca sicher sein, aber eine Familie im Campingwagen nicht?“ Mit dieser Frage brachte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in der Bund-Länder-Runde am Montagabend das empfundene Missverhältnis in der Behandl...