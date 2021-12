Wenn es stimmt, was die meisten über ihn sagen, dann ist Joshua Kimmich ein ehrgeiziger und kluger Fußball-Profi. Er arbeitet hart an sich und versteht seinen Körper als sensibles Instrument, mit dem er seinen Beruf ausübt. Kimmich, so bestätigt es sein Verein, leidet nun an den Nachwirkungen s...