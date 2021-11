Omikron macht die Pandemie noch unkalkulierbarer. Die WHO ist in großer Sorge und die künftige Ampel-Koalition will mit einem Krisenstab gegensteuern.

Wie groß ist das Risiko, das von Omikron ausgeht?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehr groß. Ein starker Anstieg der Infektionsfälle du...