Innenpolitiker überbieten sich derzeit geradezu in Kampfansagen gegen die Clankriminalität. Die Massenschlägereien in Castrop-Rauxel und Essen oder der Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden haben sicher dazu beigetragen. Aber ist der Staat stark genug, um sich dieser Kriminalität zu erwehren?