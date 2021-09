Ab 2024 wird im Regierungsviertel großflächig gebaut. In einen Anbau im Kanzlerparks sollen 400 Büros entstehen. Schon jetzt ist der Berliner Regierungssitz mit einer Nutzfläche von über 25 000 Quadratmetern bereits größer ist als das Weiße Haus in Washington oder die Downing Street 10 in London. © Foto: Foto: Britta Pedersen/dpa