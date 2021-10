Ein syrischer Asylsuchender steht in der Erstaufnahmeeinrichtung im brandenburgischen Eisenhüttenstadt an dem Zaun der ehemaligen Abschiebhaft, in dem jetzt die Corona-Positiven in Quarantäne sind. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. © Foto: Fabian Sommer/dpa