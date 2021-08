Hat der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko einen Oppositionellen im Ausland ermorden lassen? Der Verdacht ist am Dienstag auf Anhieb da, als Passanten in einem Kiewer Park die Leiche von Witali Schischow entdecken. Erhängt. Aber an einen Suizid glaubt niemand in seinem Umfeld. Denn der 26-jährige Demokratieaktivist ist ein lebensfroher junger Mann gewesen, der für ein freies Belarus gekämpft hat.

Schischow hat die Massenproteste nach...