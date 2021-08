Für die zwei Tage, an denen die Gewerkschaft der Lokführer die Bahn bestreikt und auch an den Folgetagen gelten einige Regeln, die Bahnreisende unbedingt beachten sollten. Die Bahn versucht zwar, mit einem Ersatzfahrplan einzugreifen, gibt aber selbst an, nur ein Viertel der Verbindungen aufrechterhalten zu können. Die Bahn garantiert ausdrücklich nicht, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen und empfiehlt auch für den heutigen Donnerstag, F...