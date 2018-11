Türkei Verhaftet im Kurzurlaub: Deutscher vor Gericht

Istanbul / dpa

In der Türkei steht am Dienstag erneut ein Deutscher wegen angeblicher Verbindungen zu Terroristen vor Gericht.

Der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci (32) war im April in Istanbul während eines Kurzurlaubs inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Demirci, der als freier Mitarbeiter auch für die linke Nachrichtenagentur Etha geschrieben hat, Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation. Laut Anklageschrift, die der dpa vorliegt, weist Demirci alle Terrorvorwürfe zurück. Aus dem Auswärtigem Amt hieß es, Generalkonsul Michael Reiffenstuel werde den Prozess im Saal beobachten.

Fünf Bundesbürger aus „politischen Gründen“ inhaftiert

Der Prozess gegen Demirci ist der dritte gegen deutsche Staatsbürger wegen „Terrorvorwürfen“ innerhalb kurzer Zeit. Erst vor einer knappen Woche hatte ein Gericht im westtürkischen Edirne eine Sängerin mit kurdischen Wurzeln aus Köln, Künstlername Hozan Cane, zu mehr als sechs Jahren Haft wegen angeblicher Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verurteilt. Ende Oktober hatte ein Gericht gegen den Deutschen Patrick K. ein ähnliches Urteil gefällt.

Im vergangenen Jahr hatte eine Serie von Festnahmen deutscher Staatsbürger zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Das Auswärtige Amt zählt derzeit noch fünf Bundesbürger, die aus „politischen Gründen“ in der Türkei in Haft sind.

Zum Prozessauftakt in Istanbul kommen unter anderem der Aktivist und Autor Günter Wallraff, die Linken-Abgeordnete Heike Hänsel und der SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich, wie ihre Büros bestätigten. Insgesamt stehen in dem Verfahren 23 Menschen vor Gericht. Laut Demircis Anwalt Keles Öztürk soll der Prozess am Dienstagmorgen um 10.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) beginnen.

