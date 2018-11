Nahost Saudi-Arabien sucht Entscheidung im Jemen

Hodeida / Martin Gehlen

Kampfjets kreisen über der Stadt. Granaten prasseln auf die Wohnviertel, schwarze Rauchsäulen stehen am Himmel. „Es ist die Hölle“, klagen Bewohner der jemenitischen Hafenstadt Hodeida, die verzweifelt versuchen, in ihren Häusern Schutz vor den Raketen zu finden. Die Schlacht um den strategischen Umschlagplatz am Roten Meer, der wichtigsten Lebensader des Jemen für Nahrungsmittel, Benzin und Hilfsgüter, steht offenbar vor ihrem blutigen Finale.

„In den letzten 30 Minuten hatten wir mehr als 15 Luftangriffe“, berichtete Mariam Aldogani, örtliche Mitarbeiterin der Hilfsorganisation „Save the Children“. Märkte und Geschäfte sind geschlossen. Kaum ein Zivilist traut sich noch ins Freie, während sich schiitische Huthi-Rebellen und die von Saudi-Arabien ausgerüsteten Regierungstruppen in der Innenstadt von Haus zu Haus kämpfen.

Mit dieser Eskalation hat sich die gerade erst geweckte Hoffnung auf eine Waffenruhe wieder zerschlagen. Anfang November hatten US-Verteidigungsminister Jim Mattis und US-Außenminister Mike Pompeo die verfeindeten Lager ultimativ aufgefordert, den Krieg innerhalb der nächsten 30 Tage zu beenden und Friedensgespräche aufzunehmen. Stattdessen toben nun die schwersten Gefechte seit Monaten. Denn Saudi-Arabien und die Emirate hoffen, mit der Eroberung von Hodeida den Krieg doch noch militärisch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Am Wochenende trafen sich die Kriegsherren beider Golfstaaten in Riad, um das weitere Vorgehen zu beraten.

USA gehen auf Distanz

Derweil zieht sich der Ring um die belagerte Küstenstadt immer enger, auch wenn der unersetzbare Hafen von den Kämpfen bisher verschont blieb. Mindestens 400 Menschen starben in den vergangenen sieben Tagen, viele hunderte wurden verletzt, ein Krankenhaus von Raketen getroffen. Die meisten Ausfallstraßen sind blockiert, während die Huthi-Milizen überall Minen auslegen und ihre Scharfschützen auf Hausdächern postieren. Kommunale Helfer versuchen derweil, Familien in weniger umkämpfte Stadtteile zu evakuieren.

Angesichts der dramatischen Zuspitzung verschob UN-Jemen-Vermittler Martin Griffiths die für Ende November in Schweden geplanten neuen Friedensverhandlungen zunächst einmal auf Ende des Jahres. Das Pentagon erhöhte am Wochenende den Druck auf Saudi-Arabien, indem es erstmals die seit dreieinhalb Kriegsjahren praktizierte Luftbetankung über dem jemenitischen Territorium beendete. 2900 Mal waren US-Tankflugzeuge im Einsatz, um saudische Kampfjets mit Kerosin zu versorgen. Dies erlaubte den Angreifern, wesentlich länger und häufiger über dem Jemen zu operieren. Ohne die militärische und logistische Unterstützung der USA könnte Saudi-Arabien diesen Krieg nicht führen.

Die Hälfte der 28 Millionen Jemeniten ist mittlerweile akut vom Hungertod bedroht, warnen die Vereinten Nationen. Sollten die lebenswichtigen Docks und Entladekräne bei den Gefechten zerstört werden, wäre ein Massensterben nahezu unabwendbar. „Uns fehlen die Worte zu beschreiben, wie desolat die Situation geworden ist“, erklärte Fabrizio Carboni, beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes zuständig für das Nahostprogramm.

Die Huthi-Führung reagierte mit Durchhalteparolen, signalisierte in einem Beitrag für die „Washington Post“ aber auch ihre Bereitschaft zu einer Friedensregelung. Man sei einverstanden, die Raketenangriffe auf Saudi-Arabien einzustellen, wenn Saudi-Arabien seine Luftangriffe beende, schrieb Mohammed Ali al-Houthi, Chef des Obersten Revolutionären Rates, der in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa faktisch die Macht ausübt. Die von den Rebellen installierte Regierung dagegen zeigt erste Risse. Wie arabische Medien meldeten, setzte sich der Informationsminister unter den Huthi, Abdul-Salam Ali Gaber, nach Saudi-Arabien ab. Die Huthi-Milizen, behauptete er am Sonntag nach seiner Ankunft in der saudi-arabischen Riad, „liegen in den letzten Zügen“.