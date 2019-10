Wie viel EU-Geld verschwindet jährlich in dubiosen Kanälen? Keiner weiß es. Sicher ist nur, dass die Summe, die die EU-Kommission für das Jahr 2017 mit 390,7 Millionen Euro angibt, viel zu tief gegriffen ist. Die Dunkelziffer liege deutlich höher, betont der Europäische Rechnungshof – nur will das so genau kaum einer wissen. Es fehlt an systematischen Erhebungen und möglicherweise an Interesse. Denn in vielen Ländern ist Geld aus der EU zur Einnahme-Quelle für jene geworden, die Kraft Amtes über die ordnungsgemäße Verwendung wachen sollten. Cliquen um Ungarns Premier Viktor Orban laben sich daran, der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš mit seinem Firmengeflecht und die sozialdemokratischen Machthaber in Rumänien, deren Gebaren ebenfalls ungeniert ist.

Eine mutige Frau hatte sich dem entgegengestellt: Laura Kövesi, die Korruptionsjägerin Rumäniens. Ihr Einsatz hat den Menschen das Vertrauen zurückgegeben, dass Gesetze für alle gelten und sich jene, die sie mit Füßen treten, verantworten müssen. 300 Ermittlungsverfahren brachte die Juristin in ihrer fünfjährigen Amtszeit in Gang. Ihre Recherchen beförderten den früheren Regierungschef Victor Ponta aus dem Amt und den unantastbar geltenden Chef der rumänischen Sozialdemokraten, Livnu Dragnea, hinter Gittern. Solch eine Korruptionsermittlerin ist für jedes Land ein Gewinn.

Und auch für die EU. Laura Kövesi wird die europäische Staatsanwaltschaft leiten. Lange schien es so, als werde die Rumänin von Jean-Francois Bohnert ausgebremst. Die Mehrheit der EU-Staatschefs favorisierte den Franzosen. Geschmeidiger sei der Mann, diplomatischer im Umgang. Auch die rumänische Regierung machte Stimmung und startete eine Kampagne gegen die Kandidatin aus dem eigenen Land. Kövesi setzte sich trotzdem durch. Es ist ein Triumph für das EU-Parlament, das sich für die 46-Jährige stark gemacht hat.

Polen und Ungarn scheren aus

Und es ist ein Sieg für Europa, samt seiner Steuerzahler. Mit der Rumänin bekommt die neue europäische Staatsanwaltschaft eine starke Spitze, die osteuropäische Seilschaften aus eigener Anschauung kennt. Auf Nachsicht hoffen kann keiner.

Die in Luxemburg angesiedelte Behörde soll von Ende 2020 an ermitteln, wenn mit EU-Geldern Schindluder getrieben wird: durch Korruption, Geldwäsche oder auch grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Die neue Institution ist unabhängig von nationalen Regierungen. Auf ein Mindestmaß an Kooperation angewiesen ist aber auch sie.

Das ist ein Pferdefuß im neu entfachten Kampf gegen die Korruption. Ein weiterer: Der EU-Staatsanwaltschaft haben sich nur 22 der bald 27 EU-Staaten angeschlossen. Dänemark, Irland und Schweden gehen eigene Wege. Schwerer wiegt, dass sich Ungarn und Polen den Ermittlungen entziehen. In beiden Ländern ist der Missbrauch von EU-Geldern ein Thema. Es braucht Druck von außen, damit ein Umdenken erfolgt. Denn eine korrupte Politik verspielt das Vertrauenskapital ihrer Bürger und der EU.

