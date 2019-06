„Kinder groß und stark machen“ – Dieses Motto verfolgt Unicef in Niger. Dort will das Kinderhilfswerk eine Wasserleitung bauen. Die SWP möchte dabei gerne helfen – und braucht ihrerseits eure Unterstützung.

Ohne Wasser keine Zukunft. Die Menschen in Niger wissen das nur zu genau. Die Südwest Presse unterstützt daher das Kinderhilfswerk Unicef beim Aufbau einer Wasserversorgung in der Gemeinde Gomozo im Süden Nigers. Fast 3000 Menschen in fünf Dörfern soll somit der Zugang zu sicherem Trinkwasser ermöglicht werden. Von einem Brunnen aus sollen acht Kilometer lange Wasserleitungen zu Wasserstellen in Dörfern und Schulen verlegt werden. Parallel dazu werden Dorfbewohner geschult, die Wasserstellen funktionsfähig zu halten.

Mit an Bord ist auch der Gartenspezialist Gardena aus Ulm, der bis zu einer Gesamtsumme von 200.000 Euro jeden gespendeten Euro unserer Nutzer und Leser verdoppeln wird, um damit Unicef-Wasserprojekte in der ganzen Welt zu unterstützen.

Unterstützt uns mit einer Spende

Damit wir dieses Projekt umsetzen können, sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Unterstützen Sie uns. Unicef hat dafür ein Konto eingerichtet:



IBAN: DE46 3701 0050 0300 0005 03

BIC: PBNKDEFF

Stichwort: „Kinder im Niger“



Wer direkt spenden möchte, kann das hier machen: