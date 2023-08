In ihr Heimatland Iran reisen will die Juristin und Religionswissenschaftlerin Hamideh Mohagheghi derzeit nicht. Zu bedrückend ist die Situation im Mullah-Staat, der gerade Strafen bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht drastisch erhöht. Doch sie beobachtet aufmerksam, was dort kurz vor dem ers...