Geht es nach der Unionsfraktion im Bundestag, sollen an innereuropäischen Grenzen wieder stationäre Grenzkontrollen eingeführt werden. Asylverfahren sollen nach Willen einiger CDU-Politiker komplett an den Außengrenzen in zentralen europäischen Einrichtungen durchgeführt werden. © Foto: Patrick Pleul/dpa