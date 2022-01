Also sprach Thomas Mann, der große Sohn Lübecks, zur 700-Jahr-Feier der Reichsfreiheit seiner Heimatstadt am 5. Juni 1926: „Denn ist nicht deutsches Wesen die Mitte, das Mittlere und Vermittelnde und der Deutsche der mittlere Mensch im großen Stile?“ Die Mitte aber, so fuhr der spätere Liter...