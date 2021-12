Wenn doch wenigstens richtiger russischer Schnee läge. Aber an diesem Dezemberabend ist es in Moskau eher nass als kalt. Immerhin weht ein Wind, so dass die Flagge nicht schlaff am Mast hängt. Tiefrot ist sie. Stolzes Symbol des Sowjetimperiums, das nun abgewickelt wird. Arbeiter klettern auf das ...