Hermes-Paketbote Zusteller wirft Paket auf Balkon – Nun ist er seinen Job los

Ein Zusteller von Hermes wirft ein Paket auf einen Balkon. Das hatte für Aufsehen im Internet gesorgt. Nun ist der Mann ohne Arbeit.

Das Video hatte in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt: Ein Bote des Paketdienstes Hermes stellt sich in einer Straße im Raum Köln auf das Dach seines Lieferfahrzeuges und versucht, ein Paket auf den Balkon eines Wohnhauses zu werfen. Das Paket knallt gegen den Balkon – und auf den Gehweg. Der Mann springt vom Dach, hebt das Paket auf und probiert es so lange, bis das Paket auch tatsächlich auf dem Balkon landet.

Zusteller verliert seinen Job

Der Vorfall hat nun Konsequenzen: Wie nun bekannt wurde, hat der Mann seinen Job verloren. Das berichtet die Rheinische Post. Dem Artikel zufolge sei der bei einem für Hermes tätigen Servicepartner angestellt gewesen, teilte eine Sprecherin mit.

Kein Kundenauftrag zum Ablegen auf Balkon

Einen Kundenauftrag, das Paket auf dem Balkon abzulegen, habe es nicht gegeben. Während das Netz sich über das Video köstlich amüsiert hat, dürfte dem Mann das Lachen vergehen. Er erhielt die Kündigung.