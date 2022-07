Manche der Züge würden aber nach wie vor umgeleitet, erklärte eine Bahnsprecherin am Dienstag, den 26.07.22.

Auch die Nahverkehrsstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen sei wieder befahrbar. Mit Verspätungen müsse jedoch weiterhin gerechnet werden.

Grund

Was genau den Defekt an der Leitung am Morgen gegen 7.30 Uhr verursacht hatte, war weiter unklar. Allerdings sei nun mit derbegonnen worden. Wann die Störung vollständig behoben sein könnte, stand noch nicht fest.