Weil es an entsprechenden Chips mangelt, kämpfen Playstation 5 und auch diemit Lieferschwierigkeiten.

Die Nachfrage nach dersowie PlayStation 5 ist nach wie vor riesig. Da den Händlern nur ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung steht, ist dieses bereits nach wenigen Minuten vergriffen. Auch wenn Händler in den letzten Wochen immer wieder dieoder diein ihrem Sortiment hatten, ist es kaum möglich, diezu kaufen oder zu bestellen.

Dass sich an der Situation so bald nichts ändert, dazu hat sich Xbox-Chef Phil Spencer geäußert. Der Manager hat gegenüber The Wrap durchblicken lassen, dass sich diein den kommenden Monaten nicht signifikant verbessern dürfte. Einer der Gründe der schleppend laufenden Produktion ist ein weltweiter Mangel anund Chips, schreibt das Magazin pcgames