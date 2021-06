In Würzburg hat es am Freitag einen Messer-Angriff in der Innenstadt gegeben

Würzburg einen Amoklauf gegeben? Die „Main Post" berichtet am Freitag von Gerüchten über einen möglichen Amoklauf und bezieht sich auf die Polizei. Diese habe zur Stunde in der Innenstadt einen Großeinsatz, heißt es in dem Bericht. Andere Nachrichtenseiten und Nachrichtenagenturen berichten von

Großeinsatz in der Würzburger Innenstadt: Rettungswagen sind in der Nähe des Tatorts zu sehen. Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Angriff in Würzburg? Offenbar mehrere Verletzte, Berichte über Tote

Die Rede sei, so berichtet die „Main-Post“ weiter, von einem Mann, der Menschen in der Innenstadt mit einem Messer angegriffen habe. Dies war allerdings zunöchst nicht bestätigt worden, bestätigt waren dem Bericht nach zunächst „mehrere Verletzte“. Aus Polizeikreisen will die Redaktion erfahren haben, dass es mindestens sechs Schwerverletzte und drei Tote gegeben habe. „ RTL“ berichtete derweil von zwei möglichen Toten. Auch der TV-Sender NTV berichtete von „mehreren Toten“, ohne aber eine konkrete Zahl zu nennen. Auch die Nachrichtenagentur DPA berichtete später am Abend von Toten, ohne jedoch eine konkrete Zahl zu nennen (Stand: 19:16 Uhr).

Messer-Angriff in Würzburg: Keine Hinweise auf weitere Täter

Der Mann hatte der DPA zufolge „scheinbar wahllos Passanten attackiert und mehrere Menschen getötet“. „Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher dem Bericht der Nachrichtenagentur nach. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt.

Laut eines Berichts von RTL ist der Tatverdächtige angeschossen worden, sei aber am Leben. Die Polizei twitterte hierzu laut der Nachrichtenagentur AFP: „Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt.“

Wie das „Main-Echo“ berichtet, sollen Passanten davor versucht haben, den Mann aufzuhalten. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Attacke in Würzburg: OB vor Ort

Die Main-Post veröffentlichte in ihrem Artikel Bilder aus der Würzburger Innenstadt, die viele Einsatzkräfte zeigen, zudem seien „mehrere Sanitätswagen vor Ort“. Zudem soll auch OB Christian Schuchardt in die Innenstadt gekommen sein.

Wie die Polizei Unterfranken in einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zudem kurz nach dem Eingang des Alarms präzisiert hatte, sollen Teile um den Barbarossaplatz abgesperrt worden sein.

Polizei in Würzburg: Keine Gefahr mehr für die Bevölkerung - „Bitte keine Videos teilen“

Auch die Nachrichtenagentur DPA hatte am Freitagabend zunächst in einer ersten Meldung über einen „Vorfall in der Würzburger Innenstadt“. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die DPA bestätigte, dass Bereiche um den Barbarossaplatz gesperrt seien.

Nach der Messerattacke hat die Polizei zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken aufgerufen. „Bitte teilt keine Bilder oder Videos“, hieß es am Freitag in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: „Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!“

In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen. Bei dem Angriff sind der Polizei zufolge mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden demnach verletzt. Der mutmaßliche Täter sei überwältigt und festgenommen worden.

Attacke in Würzburg 2016: Vier Menschen in Bahn verletzt

Vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, waren bei einer Attacke in einer Bahn bei Würzburg vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.