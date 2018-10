Bucks heile Welt Wohn-Paradiese

Ulm / Gerlinde Buck

Den Himmel auf Erden gibt es wirklich. Nicht nur stellenweise, sondern flächendeckend. Selbst dort, wo bis vor zehn Jahren kein Mensch tot überm Zaun hängen wollte, an achtspurigen Umgehungsstraßen etwa, wimmelt es heute von Paradiesen. Von Wohn-Paradiesen.

Viele Immobilienmakler beschäftigen inzwischen Vollzeit-Paradieslyriker. Weil sie es sich leisten können. In Minuszinszeiten wie diesen verkauft sich jede Abstellkammer im Nord-Souterrain von vor dem Krieg mit Nachtspeicherofen und 1000 Euro Hausgeld monatlich wie geschnitten Brot. Erfolgreiche Makler halten längst in Palästen Hof. Da muss auch der einfache Klein-Immo-Kunde nicht leben wie ein Hund. Wer sich gar für den Rest seiner Tage für eine Dreiraumwohnung im EG eines neuen Zweckbaus an der Autobahn verschuldet, soll wenigstens ein gutes Gefühl dabei haben. Das Gefühl, nicht nur irgendwo zu leben, wo es nicht reinregnet, sondern in elysischen Gefilden. Wahlweise im halben Palais (früher: DHH). In der Garten-Terrassen-Residenz (früher: Tiefparterre). In Arkadien (früher: Siedlung).

Ob das Konzept hierzulande aufgeht, ist die Frage. Schaffa, schaffa, Toskanavillale baua, wer macht denn so was? Bei einem Schwaben sträubt sich da die gesamte, seit Adam und Eva gewachsene Genstruktur. Selbst wenn er beim Bauen klotzt, nennt er das Ergebnis, und sei es noch so himmlisch: Häusle.