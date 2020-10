Gerade in Zeiten des Coronavirus ist Bewegung an der frischen Luft für viele Menschen die beste Möglichkeit, um Kraft und Energie zu tanken. Jetzt wecken die sinkenden Temperaturen Sehnsucht nach Skipisten und Hütten-Gaudi und locken zahlreiche Wintersportler in Richtung Berge. In diesem Jahr ist...