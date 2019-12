„Es gab erst ganz wenige Zurückweisungen“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Vormittag. Nur vereinzelt hätten Urlauber versucht, im Raum Kufstein und in Reutte gesperrte Ausweichrouten zu nehmen. In Tirol sind insgesamt zehn Strecken für den Transitverkehr gesperrt, um den dortigen Anwohnern wieder mehr Ruhe zu verschaffen. Wer ertappt wird, muss bis zu 60 Euro Strafe zahlen. Die Polizei kontrolliert an einigen stationären Checkpoints und mit mobilen Streifen.

Regelung mit großen Tafeln ausgeschildert

Die Fahrverbote gelten bis Mitte April an Wochenenden und Feiertagen jeweils tagsüber - an Samstagen von 7.00 bis 19.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr. Die Regelung sei mit großen Tafeln deutlich ausgeschildert, sagte der Sprecher weiter. Die meisten Navigationsgeräte würden die Sperren auch berücksichtigen. Von der Maßnahme sind wie bereits im Sommer die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte betroffen. Erstmals gibt es auch im Bezirk Schwaz ein Fahrverbot. Darüber hinaus kommen entlang der Transitrouten etwa in Ebbs, Gries am Brenner, Kufstein, Matrei am Brenner und Niederndorf Dosierampeln zum Einsatz. Bei Überlastung werden diese Ampeln aktiviert. Ausgenommen ist der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.