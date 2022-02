Die bisherigen Auswertungen der rund 2000 Messstationen des DWD zu Temperaturen, Sonnenscheindauer und Niederschlag werden einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März bekanntgegeben. Interessant dürfte dabei unter anderem sein, ob sich auch dieser Winter in den Trend der vergangenen Jahre einreiht. So war der Winter des Vorjahres der zehnte zu warme in Folge gewesen.