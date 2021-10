In Wien hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer attackiert

-Bei einer Messerattacke in Wien sind nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Ein 35-Jähriger habe sich nach ersten Berichten zunächst in einem Imbisslokal ein Messer gegriffen und sei dann draußen wahllos auf mehrere Passanten losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gibt es ein politisches oder religiöses Motiv?

Der verdächtige Österreicher sei festgenommen worden. „Ein politisches oder religiöses Tatmotiv gilt nach ersten Ermittlungen als nicht wahrscheinlich“, teilte die Polizei mit. Die vier Opfer sind zwei Männer und zwei Frauen zwischen 48 und 64 Jahren. Keines der Opfer schwebe in Lebensgefahr.