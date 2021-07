Sonnenanbeter in Baden-Württemberg sollten die kommenden Tage nutzen: Ab dem Wochenende (24. und 25. Juli) kann es am Himmel wieder gewaltig poltern. Von Samstag an drohen im ganzen Land Schauer und Gewitter. Diese könnten unwetterartig ausfallen und Hagel und Starkregen bringen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts am Dienstag. Die Unwettergefahr kann bis Anfang der kommenden Woche anhalten.

Die Temperaturen in Baden-Württemberg bis Freitag

Bis einschließlich Freitag soll es trocken und sonnig bleiben. Laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es mancherorts einige Quellwolken. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen bis 29 Grad. Möglicherweise wird auch die 30-Grad-Marke geknackt. Im Bergland kann es am Donnerstag kleine Schauer geben. Am Freitag sollen in den Abendstunden im Südwesten dichtere Wolkenfelder auftreten.